Business news: Istituto viennese studi economici, stipendi in Croazia crescono più velocemente nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione dei Balcani gli stipendi in Croazia crescono più velocemente di tutti gli altri, anche se la Slovenia è ancora irraggiungibile. Lo riportano i dati pubblicati dall'Istituto viennese per gli studi economici internazionali (Wiiw) per il terzo trimestre del 2023, secondo cui lo stipendio lordo medio in Croazia nel periodo da gennaio a settembre ammontava a 1.563 euro. La retribuzione media lorda più alta nel periodo gennaio-settembre 2023 la registra ancora la Slovenia (2.185 euro). Salari lordi medi inferiori rispetto alla Croazia sono stati registrati da Ungheria, Romania e Slovacchia con salari lordi medi rispettivamente di 1.460 euro, 1.458 euro e 1.383 euro. Tra i Paesi vicini, agli ultimi posti si trovano la Bulgaria (995 euro) e la Serbia (993 euro). Per quanto riguarda i salari minimi, gli ultimi dati Eurostat mostrano che il salario minimo lordo calcolato per la seconda parte del 2023 in Croazia è pari a 700 euro. Un salario minimo lordo significativamente più alto è stato registrato in Slovenia (1.203 euro) mentre altri Paesi hanno avuto un salario minimo lordo più basso, come Bulgaria (399 euro), Romania (604 euro) e Ungheria (624 euro). Sempre secondo gli ultimi dati Eurostat, lo stipendio lordo minimo in Croazia rappresenta solo il 47 per cento dello stipendio lordo medio. mentre in Slovenia la stessa percentuale è del 61,1 per cento. (Seb)