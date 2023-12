Libia-Italia: Giorgetti incontra omologo Al-Mabrouk, focus su accordo per evitare doppia tassazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato oggi a Tripoli il ministro delle Finanze libico, Khaled Al-Mabrouk. I due hanno discusso di diversi temi tra cui la riattivazione del Comitato misto italo-libico e l'accordo per evitare la doppia imposizione tra i due paesi. Le parti hanno anche esaminato possibili srumenti di cooperazione nella formazione del personale delle dogane e della protezione costiera, oltre che nella lotta al riciclaggio di denaro sporco. Al-Mabrouk ha quindi accolto con favore la ripresa delle attività imprenditoriali italiane in territorio libico, in particolare di investimenti su progetti di produzione di energia pulita. E i rapporti bilaterali sono stati anche tema al centro di incontri tenuti oggi dal primo ministro Abdul Hamid Dabaiba. I membri del Comitato supremo per la ripresa del Trattato di amicizia e partenariato tra Libia e Italia hanno illustrato al primo ministro i progressi fatti riguardo le procedure contrattuali per il progetto della strada costiera che collega Imsaed a Ras Ajdir. (Lit)