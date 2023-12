Gaza: Unicef, 10.000 bambini sotto i 5 anni a rischio grave deperimento nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef stima che nelle prossime settimane almeno 10 mila bambini sotto i cinque anni soffriranno della forma di malnutrizione più pericolosa per la vita, nota come grave deperimento, e avranno bisogno di alimenti terapeutici. “Quasi 1,2 milioni di persone stanno vivendo livelli di emergenza di insicurezza alimentare acuta e riconosce che le soglie di carestia per l'insicurezza alimentare acuta sono già state superate. In breve, questo significa che per molte famiglie di Gaza la minaccia di morire di fame è già reale”, riferisce una nota del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, sottolineando che tutti i bambini sotto i cinque anni nella Striscia di Gaza - 335.000 - sono ad alto rischio di malnutrizione grave e di morte evitabile, poiché il rischio di carestia continua ad aumentare. (Com)