Brasile: parlamento approva legge di Bilancio per il 2024 da record

- Il parlamento brasiliano ha votato oggi l'approvazione della legge di Bilancio per il 2024, la prima del terzo mandato del presidente Lula. Il testo prevede un finanziamento senza precedenti di 53 miliardi di reais (equivalenti a circa 10 miliardi di dollari) destinati agli emendamenti parlamentari. Un punto di notevole rilievo è rappresentato dalla significativa riduzione delle risorse allocate al Programma di accelerazione della crescita (Pac), il cui scopo principale è promuovere la crescita economica, aumentare l'occupazione e migliorare le condizioni di vita della popolazione. Questo programma, una dei capisaldi del governo Lula, subisce un taglio di 6,3 miliardi di reais (circa 1,3 miliardi di dollari), risultando ora dotato di circa 54 miliardi di reais (circa 11 miliardi di dollari) per l'anno 2024. Per quanto riguarda l'obiettivo fiscale, si prevede un pareggio tra entrate e uscite, in linea con l'impegno del governo di azzerare il deficit. Tuttavia, gli analisti di mercato manifestano uno scetticismo diffuso riguardo a questa prospettiva. Parallelamente, si prospetta un saldo positivo di 3,5 miliardi di reais (circa 720 milioni di dollari) nei conti pubblici.(Brb)