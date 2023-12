Piemonte: firmato contratto progettazione nuovo ospedale unico Savigliano-Saluzzo-Fossano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha firmato il contratto per la progettazione dell'ospedale unico di Savigliano-Saluzzo-Fossano. Il nuovo ospedale avrà una superficie di 105 mila metri quadrati, con 382 posti letto di cui 57 tecnici e 23 day hospital e 24 posti letto aggiuntivi come 'reparto polmone'. "Con l'affidamento della progettazione – ha affermato l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi -, l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale unico entra nella fase operativa. I tempi del cronoprogramma sono stati perfettamente rispettati, il prossimo passaggio sarà la consegna del progetto esecutivo all'Inail, che metterà a bando la costruzione dell'opera, rimborsando all'Asl Cn1 i costi per la progettazione e l'acquisto del terreno. Anche nel caso di questo nuovo ospedale, come già avvenuto per quelli di Verduno e Cuneo, auspico che possa nascere una Fondazione a supporto delle necessità della struttura, con il coinvolgimento delle forze economiche e sociali del territorio, molte delle quali ho visto con piacere presenti in prima fila all'evento di questa mattina", ha concluso. (Rpi)