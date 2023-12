Brasile: approvata in prima lettura legge per ridurre emissioni di carbone, industria agroalimentare esclusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata ieri, 21 dicembre, alla camera dei deputati del Brasile, una proposta di legge per stabilire un regolamento per il mercato di carbonio. Il progetto è parte della cosiddetta "agenda green" del Paese, e ha come obiettivo la riduzione delle emissioni in vista degli impegni assunti a livello multilaterale. Il progetto di legge, grazie a un accordo con il numeroso fronte parlamentare dell'agricoltura e allevamento (Fpa), non riguarderà l'industria agroalimentare. Il documento, che va ora all'esame del Senato, prevede la creazione di un limite annuale di emissioni di carbone. Il governo metterà le quote di emissione all'asta, alle quali le aziende parteciperanno, acquistando le quote in base alle stime delle proprie emissioni. Nel caso in cui l'azienda non utilizzi tutte le quote acquistate, queste potranno essere vendute ad altre aziende. I ricavi dalle aste saranno usati per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche di decarbonizzazione dell'economia. "Non è un dibattito puramente ambientale. È un dibattito che si intreccia con il dibattito economico" ha dichiarato il relatore del progetto, il deputato Aliel Machado. Rispettando gli impegni ambientali, l'aspettativa del Paese è quella di attirare investimenti dall'estero (Brs)