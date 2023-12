Usa: assalto al Congresso, Corte suprema per ora non decide su immunità di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha rinviato una decisione in merito alla possibilità per l’ex presidente Donald Trump di invocare il principio dell’immunità, nel quadro del processo per il suo ruolo nelle rivolte che hanno portato all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. I giudici hanno respinto una richiesta presentata dal consigliere speciale Jack Smith, senza aggiungere commenti alla decisione. Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini su Trump, ha chiesto alla corte di aggirare le normali procedure di appello e decidere subito in merito all’aspetto legale della questione, dal momento che la possibilità di invocare l’immunità rappresenta una fattore cruciale per il futuro del processo a Washington. A seguito del rifiuto dei giudici a prendere in considerazione il caso per ora, la corte d’appello ha fissato una udienza per il 9 gennaio. (Was)