Gaza: Consiglio di sicurezza Onu approva risoluzione per accelerare la consegna di aiuti umanitari (2)

- La risoluzione presentata dagli Emirati Arabi Uniti è stata adottata con 13 voti favorevoli e due astensioni: Stati Uniti e Russia. Per Washington la bozza non condanna Hamas, mentre per Mosca non viene richiesto un cessate il fuoco immediato. La risoluzione richiede anche la anche nomina di un coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per supervisionare e verificare gli aiuti dei paesi terzi a Gaza. La risoluzione afferma che gli aiuti saranno gestiti in consultazione con “tutte le parti interessate”: secondo il quotidiano “Times of Israel”, ciò significa che Israele manterrà il controllo operativo delle consegne degli aiuti. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha insistito sul fatto che l’offensiva israeliana è il “vero problema… sta creando enormi ostacoli” alle spedizioni di aiuti, ribadendo la sua richiesta di un immediato cessate il fuoco umanitario. (segue) (Res)