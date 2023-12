Camera: 27 dicembre audizioni su sicurezza energetica e promozione fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 27 dicembre, presso l'Aula della commissione Attività produttive, le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023, svolgono le seguenti audizioni: ore 14 Associazione dei comuni italiani (Anci); ore 14:10 Sogesid Spa. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)