Brasile: approvata la tassa sulle scommesse sportive

- La Camera dei deputati del Brasile ha approvato nella notte una proposta di legge che regolamenta la tassazione delle scommesse sportive, incluse quelle online. Per il governo, che punta all'obiettivo fiscale di deficit zero, la tassazione delle scommesse sportive è una priorità, in grado di garantire un gettito stimato di 1,6 miliardi di reais (l'equivalente di circa 328 milioni di dollari). La legge, che deve ora essere promulgata dal presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, era stata avversata dai deputati evangelici, che l'hanno vista come un possibile incoraggiamento della dipendenza dal gioco. (Brs)