Udine: Polizia ricorda tre caduti in servizio il 23 dicembre 1998

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica sicurezza Vittorio Pisani hanno ricordato a Udine i caduti della "Strage di Natale" in cui, 25 anni fa, persero la vita il sovrintendente Capo Adriano Ruttar, il vice sovrintendente Giuseppe Guido Zanier e l’assistente capo Paolo Cragnolino. Questo pomeriggio – riferisce una nota – l'arcivescovo metropolita di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, ha officiato una funzione religiosa in suffragio dei tre poliziotti. Subito dopo in Cattedrale, la banda della Polizia di Stato si è esibita nel "Concerto di Natale" con la partecipazione del soprano Federica Balucani e del tenore Francesco Grollo. All'omaggio musicale, aperto alla cittadinanza, hanno presenziato anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, i prefetti ed i questori delle provincie del Friuli Venezia Giulia oltre a numerose autorità politiche nazionali e locali. A margine della cerimonia il ministro dell'Interno ed il capo della Polizia hanno incontrato in forma privata i familiari dei tre poliziotti deceduti e l'unico sopravvissuto della strage. (segue) (Com)