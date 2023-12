© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- In occasione dell'open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid e antinfluenzale, il presidente Francesco Rocca si recherà presso il polo vaccinale dell'ospedale Sant'Andrea, a Roma. Successivamente il presidente Rocca terrà un punto stampa con i giornalisti.Roma, Ospedale Sant’Andrea, Via di Grottarossa, 1035/1039 (ore 9:30) (Rer)