Brasile: produzione di gas naturale aumenterà di un terzo nel 2024 (2)

- "Abbiamo lavorato intensamente per creare politiche incentrate sulla pianificazione. L'aumento della produzione di gas è strettamente legato all'incremento dell'offerta, e miriamo a conseguire questo obiettivo nel medio termine", ha affermato il ministro delle Miniere Silveira. Oltre alla discussione sul gas naturale, l'incontro ha affrontato il tema della produzione di fertilizzanti azotati. Nonostante il Brasile giochi un ruolo di primo piano nel mercato agroalimentare globale, il 90 per cento dei fertilizzanti utilizzati per l'agricoltura è attualmente importato. "Ridurre questa dipendenza è cruciale per garantire stabilità e sicurezza alimentare in Brasile", ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura Favaro. Il progetto del gasdotto Rota 3 rappresenta un passo significativo per il Brasile nell'assicurare una maggiore autonomia energetica e nel consolidare la sua posizione nel settore agroalimentare mondiale. Gli sforzi combinati del governo e delle autorità coinvolte delineano una strategia chiara per il futuro energetico e agricolo del Paese. (Brb)