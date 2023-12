Medio Oriente: l’Egitto accoglie con favore l’istituzione di un meccanismo internazionale per fornire aiuti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha accolto con favore l'istituzione di un meccanismo internazionale per fornire aiuti umanitari alla Striscia di Gaza e la nomina di un coordinatore internazionale di alto livello per facilitare l'ingresso, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica degli aiuti. Lo ha affermato il ministero degli Esteri egiziano in una nota stampa. L’Egitto ha considerato l’adozione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza “un passo positivo per alleviare delle sofferenze umanitarie che colpiscono i civili palestinesi e il sistema dei servizi di base nella Striscia”. Il Cairo ha tuttavia descritto la decisione come “un passo insufficiente, perché non includeva la richiesta di un cessate il fuoco immediato come garanzia per fornire un ambiente favorevole per l’attuazione di tutte le disposizioni della decisione e come unico modo per fermare lo spargimento di sangue a Gaza". (Cae)