Argentina: portavoce Adorni, "organizzazioni sociali pagheranno per sicurezza ordine pubblico"

- Il portavoce del governo argentino, Manuel Adorni, ha annunciato durante una conferenza stampa che i costi dell'operazione di sicurezza attuata mercoledì nel contesto di una manifestazione saranno sostenuti "dalle organizzazioni sociali coinvolte". Secondo il funzionario, il totale delle spese per questa operazione ammonta a 60 milioni di pesos, corrispondenti a circa 72 mila dollari. Adorni ha specificato che è stata emessa una delibera per definire i parametri che determinano i costi di questa operazione e ha aggiunto che verranno fornite istruzioni alle organizzazioni affinché si assumano la responsabilità di tale spesa. In linea con il protocollo di ordine pubblico, il portavoce ha sottolineato che sono state individuate 14 organizzazioni sociali coinvolte nell'evento.(Res)