Napoli: torna il circo Togni, biglietti gratuiti a bimbi in difficoltà (2)

- Il Circo Lidia Togni sarà, infatti, a Napoli Fuorigrotta, viale Giochi del Mediterraneo (angolo via Nuova Agnano) da oggi 22 dicembre al 4 febbraio 2024. Ci sarà un'overture molto rappresentativa con grande attenzione e centralità al mondo femminile e esibizioni legate alla magia. Abilità che sfidano ogni legge della fisica e il rischio con assenza di gravità e ancora danza aerea acrobatica di altissimo livello. Tante novità comiche eseguite dai clown con un capitano speciale e poi verticalismi e show a testa in giù altezze da brivido. Oggetti luminosi a velocità estreme e tanto fiato sospeso per i lanci nel vuoto senza rete di protezione. Gli animali che fanno parte di questo spettacolo sono da sempre vicini all'uomocome la tigre che quest'anno sarà tra le protagoniste. I trapezisti volanti riescono a far sognare con i loro volteggi nell'aria e con ogni spettacolo: ci sarà, ad esempio, un incredibile triplo salto mortale. Quindi l'illusionismo riuscirà a dividere corpi umani e far apparire persone dal fuoco o farle sparire tra le spade per finire con la "doppia bocca aperta del drago". Conterà i secondi e tenterà ogni impresa un escapologo e illusionista capace di tutto l'imprevedibile. La cavalleria con le nuove generazioni amplificherà lo stupore. (segue) (Ren)