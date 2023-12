Mundys: aggiornato framework di finanza sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mundys ha aggiornato il proprio framework di finanza sostenibile a seguito della certificazione ottenuta da parte di Science based target initiative (Sbti), ente di riferimento internazionale per la valutazione dei target di decarbonizzazione delle aziende. Il documento – riferisce una nota – sancisce la piena integrazione della sostenibilità nella strategia di finanziamento della Capo gruppo, che è stata tra le prime realtà in Europa a dotarsi di questo strumento, in un contesto di crescente rilevanza di queste tematiche per i mercati dei capitali globali. Il framework collega, infatti, la raccolta finanziaria con gli obiettivi industriali e di sviluppo definiti nel piano di sostenibilità e nel Climate Action Plan di Mundys. Con questo aggiornamento, Mundys ha incluso nel Framework oltre l’87 per cento delle emissioni dirette e indirette prodotte dalle attività delle proprie asset company presenti in 24 Paesi. Inoltre, nella nuova cornice di sostenibilità vengono comprese, per la prima volta in Italia, anche le compagnie aeree. (segue) (Com)