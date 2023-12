Brasile: sciopero Banca centrale ritarda pubblicazione dei prossimi rapporti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero dei funzionari della Banca centrale del Brasile (Bc), in corso da mercoledì, 20 dicembre, ha ritardato la pubblicazione dei prossimi rapporti economici. Quello previsto per oggi, 22 dicembre, che riguardava le statistiche del settore esterno, sarà pubblicato il 3 gennaio, le proiezioni monetarie e creditizie il 4 gennaio e le misure fiscali il 5 gennaio. Il sindacato nazionale dei funzionari della Banca centrale (Sinal) ha informato che lo sciopero è una risposta all'analisi del testo approvato dalla legge sugli orientamenti di bilancio oltre ai cambiamenti per la legge di bilancio del 2024. "La deliberazione avviene a causa del riconoscimento che i revisori dei conti dell'Agenzia delle entrate federale e della Polizia federale hanno ottenuto delle concessioni nel testo summenzionato e potrebbero ricevere proposte salariali da parte del Governo nei prossimi giorni, mentre i dipendenti della Banca centrale sono stati esclusi da queste possibilità. Di fronte a questa disparità, la Banca centrale annuncia lo stato di sciopero come dichiarazione politica per l'anno 2024" si legge sulla nota del sindacato.(Brs)