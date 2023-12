Brasile: produzione di gas naturale aumenterà di un terzo nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal secondo semestre del 2024, con la conclusione del gasdotto Rota 3, della compagnia statale Petrobras, il Brasile aumenterà di ⅓ la produzione di gas naturale. Lo hanno reso noto i ministri Alexandre Silveira (miniere ed energia), Carlos Favaro (agricoltura) e Geraldo Alckmin, ministro dell'Industria nonché vice presidente del Brasile. Il Paese espanderà l'offerta interna di gas di 14 milioni di metri cubici al giorno. Alckmin ha affermato che il Brasile consuma 60 milioni di metri cubici di gas al giorno ma produce soltanto 45 milioni. "Abbiamo cercato di creare tutte le politiche che stimolano la pianificazione. La produzione di gas dipende molto dall'aumento dell'offerta e raggiungeremo questo obiettivo nel medio termine" ha detto il ministro delle Miniere Silveira. Oltre al gas naturale, si è discusso sulla fabbricazione di fertilizzanti azotati. Anche se il Brasile ha un ruolo di spicco sul mercato agroalimentare globale, il 90 per cento dei fertilizzanti usati per l'agricoltura viene importato. "Ridurre questa dipendenza vuol dire portare stabilità e sicurezza alimentare in Brasile", ha dichiarato il ministro dell'agricoltura Favaro.(Brs)