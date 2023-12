© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sostiene un ingresso dell'Albania in Ue in tempi rapidi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una conferenza stampa successiva all'incontro con il premier albanese Edi Rama presso la sede del governo di Tirana. "Ho ribadito il forte impegno dell'Italia per sostenere l'ingresso dell'Albania in Ue nei tempi più rapidi possibili", ha detto Tajani.(Res)