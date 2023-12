Napoli: torna il circo Togni, biglietti gratuiti a bimbi in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ogni anno il circo Togni contrattualizza numerosi giovani napoletani che poi possono restare a far parte dello staff e abbracciare la vita circense in giro per il mondo. Inoltre, grande spazio viene dato alla solidarietà con spettacoli per i bimbi di famiglie in difficoltà economiche com'è accaduto anche in Sicilia con 4 mila biglietti devoluti. Il circo Togni offre altresì gratuitamente la formazione di clown per diffondere il sorriso negli ospedali. "Il circo è un'arte millenaria che ha il potere di connetterci con la nostra storia e alimentare la fantasia. Mantenere viva la tradizione circense significa preservare un patrimonio culturale che ha intrattenuto generazioni, unendo le persone attraverso il sorriso e l'incanto" dichiara Vinicio Togni, patron del circo. "Il Circo Togni non è solo uno spettacolo, ma un catalizzatore per il turismo locale. Attrarre visitatori da ogni parte è un tributo alla magia che il circo porta con sé. Napoli diventa così non solo una destinazione, ma il palcoscenico di un'esperienza indimenticabile. Inoltre la tradizione circense si evolve anche nel rispetto degli animali. Il Circo Togni si impegna a garantire che ogni animale coinvolto nelle performance sia trattato con il massimo rispetto e amore. La relazione tra gli artisti e gli animali è basata sulla fiducia e sulla cura, garantendo un ambiente sicuro e amorevole per tutti gli esseri coinvolti" conclude Vinicio Togni. Oltre 150 anni del Circo nazionale Lidia Togni. Sotto il tendone itinerante attrazioni premiate al Festival internazionale del Circo di Montecarlo. Vinicio Togni, figlio di Lidia e direttore artistico della produzione, ha scelto Napoli per il 51esimo anno per festeggiare il compleanno del circo allestito in esclusiva per il pubblico napoletano con performance innovative in occasione delle prossime festività natalizie. (segue) (Ren)