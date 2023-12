Camera: 27 dicembre audizione Commissione sul lavoro in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 27 dicembre, alle ore 13, presso l'Aula del quarto piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, svolge l'audizione di Pier Luigi Giovanni Navone, direttore generale per la Sicurezza delle ferrovie Ansfisa. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)