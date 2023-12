Mundys: aggiornato framework di finanza sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo significa che i cinque aeroporti controllati da Mundys (Fiumicino, Ciampino, Nizza, Cannes, Saint Tropez) si attiveranno per supportare il processo di decarbonizzazione delle compagnie aeree che operano presso gli scali, fornendo loro Sustainable aviation fuel, oppure attivando forme di incentivazione che premino i comportamenti sostenibili dei vettori o, ancora, partecipando ad iniziative strategiche per promuovere la transizione del settore (come ad esempio il Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo o il tavolo del World economic forum per la decarbonizzazione del settore, guidato da Mundys). Lo scorso aprile, Mundys aveva convertito 3 miliardi di linee di credito bancarie in Sustainability-linked loans, grazie all’adozione del primo Framework. A valutare l’aggiornamento del Framework è stata l’agenzia indipendente Sustainalytics, che ha considerato positivamente la solidità del Framework e il livello di sfida degli obiettivi di Mundys, connotandoli come altamente ambiziosi. L’aggiornamento del framework è stato sviluppato con il supporto di Crédit Agricole Cib, in qualità di Sustainability structuring advisor. (Com)