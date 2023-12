Albania-Italia: Tajani in visita a Tirana, confermato il valore strategico delle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Albania del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato il valore strategico delle relazioni tra i due Paesi, ma ha anche offerto l’occasione per salutare i nostri militari della Guardia di Finanza ed effettuare il primo sopralluogo nel sito dove sorgerà il centro per migranti previsto da un Protocollo sottoscritto il 6 novembre. L’agenda degli appuntamenti è stata particolarmente fitta per il titolare della Farnesina, atterrato stamane nella capitale albanese a bordo di un aereo Atr72 della Guardia di finanza. A dare il benvenuto all’aeroporto internazionale Nana Tereza è stato l’ambasciatore d’Italia Fabrizio Bucci. In una sala dell’aeroporto, Tajani ha avuto un breve incontro con l’omologo albanese Igli Hasani. La prima tappa è stata al porto di Shengjin, dove sorgerà il centro per l’identificazione dei migranti. Il protocollo sulla cooperazione migratoria tra Albania e Italia “rafforzerà la collaborazione contro i trafficanti di esseri umani e l’immigrazione clandestina”, ha detto Tajani in una conversazione con i giornalisti al porto di Shengjin. (segue) (Res)