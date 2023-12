Piemonte: quasi 400 mila euro per migliorare l'accessibilità dei servizi digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliorare i servizi digitali regionali per permettere una migliore accessibilità, degli stessi da parte dei cittadini che sono gli utenti finali dei servizi. E con questi obiettivi che è stato approvato un accordo di collaborazione da quasi 400 mila euro con l'Agenzia per l'Italia Digitale. "Regione Piemonte – ha affermato l'assessore regionale all'Innovazione Matteo Marnati - ha da sempre una sua sensibilità nel garantire l'inclusione di tutti in un mondo che cambia molto velocemente con il digitale. È importante non creare nuove barriere nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione per far sì che l'accessibilità al digitale sia universalmente perseguibile. Con questo Piano operativo dimostriamo attenzione in tal senso sia verso i dipendenti sia verso i cittadini fruitori dei servizi", ha concluso.(Rpi)