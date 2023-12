Udine: Polizia ricorda tre caduti in servizio il 23 dicembre 1998 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le ore 5:20 e le 5:40 di domani 23 dicembre - anniversario della strage - in Piazzale D'Annunzio a Udine nei pressi del luogo ove è scoppiata la bomba, si svolgerà una veglia silenziosa in ricordo dei tre caduti. L'iniziativa, nata spontaneamente anni fa per volontà dei poliziotti della Squadra Volante in servizio all'epoca, si svolge ogni anno registrando la presenza del questore e di numerosi poliziotti sia in servizio che in quiescenza. Quest'anno saranno presenti il capo della Polizia e il questore della provincia di Udine. Al termine della veglia, il prefetto Pisani deporrà una corona d'alloro presso il monumento commemorativo della strage in Largo Ospedale Vecchio nei pressi del Tribunale di Udine. L'opera scultorea è stata donata in occasione del ventesimo anniversario della strage dall'artista Roberto Milan. (Com)