Roma: Fratoianni, manganellate a studenti è educazione affettiva di questo governo

- Quello che è accaduto davanti a Montecitorio con quei minorenni manganellati “è la manifestazione dell'educazione affettiva che ha in testa questo governo e questa brutta destra”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi sinistra. “Un altro episodio che conferma che Meloni, Piantedosi e Salvini sono nemici dei giovani di questo Paese. Non li sopportano proprio. Qualcuno dovrà spiegare al Parlamento questa brutta pagina per le istituzioni e per le Forze dell'ordine”, aggiunge. (Roma)