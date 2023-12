Ue: Ferrante, portati a casa risultati positivi, prova di concretezza e autorevolezza governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiungimento dell'accordo sul Patto di stabilità e crescita – che prevede percorsi di riduzione del deficit con una serie di clausole per consentire agli stati membri margini di flessibilità che tengano conto del costo delle spese per interessi sul debito, riforme strutturali, investimenti e Pnrr - rappresenta “un ulteriore tassello lungo il percorso che porterà l'Europa ad avere nuove regole adatte alle sfide presenti e future”. Così in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario alle Infrastrutture. “L'accordo, recependo in parte le richieste promosse dal governo italiano, testimonia il cambio di passo in termini di maggior maturità e consapevolezza da parte dell'Europa. Quest'ultima, ammettendo un regime di gradualità, diversificazione e flessibilità per il rientro di deficit e debito pubblico eviterà che il risanamento dei conti si trasformi nella riproposizione di un regime di austerità, con blocco degli investimenti e rallentamento della crescita economica. Allo stesso tempo, anche l'intesa in tema di diritto d'asilo dei migranti – che sancisce tra l'altro il principio della solidarietà obbligatoria tra gli Stati - testimonia una presa di coscienza, da parte dell'Europa, della necessità di risposte comuni e solidali ad un problema che è globale", aggiunge. (segue) (Rin)