Ue: Ferrante, portati a casa risultati positivi, prova di concretezza e autorevolezza governo (2)

21 luglio 2021

- "Negli ultimi mesi - prosegue Ferrante - l'Italia ha svolto un ruolo determinante e da protagonista, risultando sempre più baricentrica nell'orientare le future politiche comuni, anche grazie all'operato del nostro Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sul tema della migrazione l'Europa, dunque, dopo il pressing del Governo italiano e dopo decenni di immobilismo, apre all'attualizzazione della legislazione comunitaria in materia di diritto d'asilo. Rispetto al capitolo Mes, coerentemente con la posizione fermamente europeista che da sempre contraddistingue le scelte di FI, siamo convinti che la sua versione rafforzata così come era stata approvata, a livello di governo, nel 2021 non andava nella direzione da noi auspicata, mancando di ogni forma di controllo democratico da parte del Parlamento Europeo e più volte anche il presidente Berlusconi, con una visione fortemente europeista, ha evidenziato questo aspetto. Dunque la mancata ratifica rappresenta un'occasione per il miglioramento di uno strumento che, nella sua versione originaria, fungeva da utile fattore di stabilità finanziaria in Europa. Una settimana - conclude - di risultati positivi, dunque, per la nostra nazione e che provano l'autorevolezza, la concretezza ed il pragmatismo del governo italiano". (Rin)