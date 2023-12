Città metropolitana Roma: entro il 2024 partirà l'Urban Center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nascerà il primo Urban Center Metropolitano di Roma. A illustrare l'iniziativa, questa mattina in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri, insieme all'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, alla delegata a Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana Cristina Michetelli, al delegato all'Urbanistica della Città Metropolitana Damiano Pucci e al presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia Alessandro Panci. "Entro il 2024 partirà l'Urban Centre metropolitano, dove Roma sarà il comune aggregatore degli altri 120 comuni dell'hinterland metropolitano, un territorio variegato, con diverse peculiarità di sviluppo. Un progetto ambizioso, che vuole raccontare le trasformazioni del territorio e costruire un percorso di sviluppo comune e coerente, che riguarderà non solo l'urbanistica, ma anche l'architettura, l'archeologia, la mobilità, l'ambiente e tutto ciò che può comporre una visione globale di sviluppo", ha dichiarato la consigliera delegata della Città Metropolitana Cristina Michetelli. (segue) (Com)