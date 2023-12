Città metropolitana Roma: entro il 2024 partirà l'Urban Center (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà un punto di incontro tra istituzioni, università, associazioni, ordini professionali e cittadini, una piazza di partecipazione attiva, creativa e tecnica, con contributi attraverso i quali creare la politica nelle città. Presto si aprirà un tavolo tecnico per strutturare la partnership tra Città Metropolitana e Roma Capitale, insieme con gli altri soggetti. La sede è stata individuata in una porzione dell'Its Galileo Galilei, di proprietà della Città Metropolitana, sita in Viale Manzoni, ad un chilometro dalla Stazione Termini e a due dalla Stazione Tiburtina, quindi in posizione centrale e facilmente raggiungibile. E' un immobile di circa 1000 mq distribuiti su 4 piani, con uno spazio esterno di quasi 500 mq, che non poteva essere messo a reddito per le condizioni in cui versava, sul quale dal 2012 Città Metropolitana ha investito più di 3 milioni di euro per opere strutturali. Presto partirà il concorso per gli arredi. Lo spazio esterno ospiterà eventi e attività polivalenti, mentre gli spazi interni saranno dedicati ad esposizioni permanenti e temporanee, allestimenti multimediali e interattivi", ha concluso. (segue) (Com)