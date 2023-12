Città metropolitana Roma: entro il 2024 partirà l'Urban Center (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo trasformando la Città nella Città - ha sottolineato il consigliere delegato al Piano strategico Damiano Pucci, - dove prendono vita e forma le idee costruite nell'Urban Center, attraverso le intuizioni della lettura del territorio in funzione però delle esigenze comunicative e di partecipazione. Ciò che rende importante e quindi necessaria la creazione dell'Urban Center è che ogni progetto, sia esso puntuale che territoriale, aiutato dai mezzi interattivi e comunicativi, acquista un valore per l'intera vita della città evidenziando il valore dei sistemi e le ricadute sociali e partecipative anche nel suo territorio metropolitano. Roma e il territorio metropolitano oggi devono essere pensati unitariamente nella loro visione di sviluppo lungimirante". (Com)