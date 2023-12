Onu: Consiglio sicurezza, ok a risoluzione su assistenza umanitaria a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza, al termine di intense trattative per evitare un nuovo veto statunitense. Il testo è stato approvato all’unanimità con 13 voti favorevoli e zero contrari, con Stati Uniti e Russia che hanno optato per l’astensione. La risoluzione è passata dopo che il Consiglio di sicurezza ha rinviato più volte il voto questa settimana, nel quadro delle trattative che Stati Uniti, Egitto ed Emirati Arabi Uniti hanno portato avanti per porre fine all’opposizione di Washington. (Was)