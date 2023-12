Iveco: completata prima tranche del programma di acquisto azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group comunica che la società ha effettuato dal 18 dicembre 2023 al 20 dicembre 2023, su base giornaliera, il riacquisto di 165.056 azioni proprie, per un prezzo medio al netto delle commissioni di 7,9320 euro. Lo rende noto la società. Con gli acquisti sopra descritti, la società ha completato la tranche iniziale sino a 55 milioni di euro del programma di acquisto di azioni proprie annunciato in data 14 aprile 2023, basato sull’autorizzazione a riacquistare un numero massimo di 10 milioni di azioni proprie per un esborso massimo di 130 milioni di euro accordata in medesima data dall’Assemblea degli azionisti. (Rin)