Roma: Ferraro (LcG), con bilancio riqualificazione e rigenerazione periferie e aree verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Grande soddisfazione per l'approvazione odierna del Bilancio di Roma Capitale, un bilancio con una larga visione e basato su grandi progetti dì rigenerazione. Diversi sono stati infatti gli emendamenti da me presentati e approvati tra cui molteplici azioni di riqualificazione nelle periferie sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista dei lavori pubblici, tra questi un importante emendamento riguarda la progettazione esecutiva per la riqualificazione del Parco degli Acquedotti. Lo dichiara il consigliere capitolino della Lista civica Gualtieri sindaco e delegato all'Ambiente di Città Metropolitana Rocco Ferraro. "Il finanziamento si inserisce all'interno di '100 parchi', un progetto che prevede la riqualificazione di una serie di parchi della città per i quali però mancavano i fondi per la progettazione esecutiva funzionale alla messa a bando dei lavori", spiega, (segue) (Com)