Roma: Ferraro (LcG), con bilancio riqualificazione e rigenerazione periferie e aree verdi (2)

- "Grazie al mio emendamento - prosegue Ferraro - verranno dunque stanziati 470.000 euro per il progetto esecutivo che prevede la riqualificazione complessiva del Parco degli Acquedotti, con un particolare intervento all'accessibilità creando diverse piazzole di ingresso al parco. Ci saranno inoltre nuove piantumazioni e nuovi arredi, incluse aree cani, aree ludiche e aree fitness. Una piccola grande azione che si inserisce all'interno di un bilancio che va nella direzione del cambiamento avviato dall'amministrazione Gualtieri: proseguendo così questa città alla fine del mandato sarà ampiamente diversa e decisamente migliore di come l'abbiamo trovata. Basta interventi spot: programmazione e progettazione per cambiare finalmente il volto di Roma", conclude Ferraro. (Com)