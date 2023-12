Albania-Italia: Tajani in visita a Tirana, confermato il valore strategico delle relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di un’operazione significativa con un Paese che è candidato a far parte dell’Unione europea e che è particolarmente legato all’Italia”, ha sottolineato il titolare della Farnesina. “Su questa banchina attraccheranno le navi militari che porteranno i migranti soccorsi in acque internazionali. Verranno identificati a bordo, poi ci sarà un’altra identificazione qui in territorio albanese. Ci sarà anche un presidio sanitario per verificare le loro condizioni di salute. Poi verranno trasportati nel centro, che è vicino anche a un ospedale, quindi verrà garantito tutto ciò che riguarda il rispetto dei diritti delle persone”, ha spiegato Tajani. Il Protocollo sulla cooperazione in materia migratoria Italia-Albania, firmato a Roma lo scorso 6 novembre, prevede il diritto per l’Italia, a titolo gratuito, di utilizzo di un’area nel porto di Shengjin e di un’area militare a Gjader. Nella località portuale sorgerà una struttura dove si svolgeranno le attività di soccorso e di prima assistenza, oltre che quelle di rilevamento segnaletico e impronte digitali. Nella seconda struttura saranno invece esaminate le richieste di asilo ed effettuate le eventuali procedure di rimpatrio per chi non ha i requisiti necessari. I due centri, per cui è prevista una capienza massima complessiva di tremila persone, seguiranno la normativa italiana, europea e internazionale in materia. (segue) (Res)