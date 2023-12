Albania-Italia: Tajani in visita a Tirana, confermato il valore strategico delle relazioni bilaterali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figlia verrà anche chiamata “Italia”, ha poi fatto sapere Tajani in una conferenza stampa successiva all’incontro con il premier albanese Edi Rama presso la sede del governo a Tirana. In conferenza stampa Tajani ha sottolineato l’attenzione del governo per la regione balcanica. L’Italia, ha detto il titolare della Farnesina, riunirà quanto prima a Roma i ministri degli Esteri dei Paesi dei Balcani occidentali, “con l’aiuto dei Paesi dei Balcani che sono già parte dell’Unione europea”. L’Italia, ha precisato ancora Tajani, vuole “accelerare i tempi” per l’adesione all’Ue dei Paesi dei Balcani occidentali. “Vogliamo accelerare i tempi di adesione anche per impedire che ci sia influenza nei Balcani di Paesi extra europei. Quindi (si tratta di) un ricongiungimento dei Paesi che non potevano far parte dell’Unione europea perché sotto il regime comunista. Adesso è tornata la democrazia, con tanti problemi, però sono Paesi che vogliono far parte dell’Europa perché è la loro identità”, ha detto Tajani. La collaborazione con questi Paesi, ha aggiunto il ministro, è fondamentale per la stabilità del Mediterraneo e della stessa regione balcanica, dove passano le rotte dell’immigrazione clandestina e di altri traffici illeciti. “Per noi la collaborazione con loro è fondamentale per la stabilità del Mediterraneo e la stabilità dei Balcani, da dove passano tante rotte e quindi anche per la lotta all’immigrazione clandestina, al traffico di droga, al traffico di esseri umani. L’attività della Guardia di Finanza qui in Albania, che collabora con la polizia albanese, è legata anche al contrasto di queste vicende. Lo stesso fanno i finanzieri che stanno in Montenegro”, ha concluso Tajani. (segue) (Res)