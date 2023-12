Albania-Italia: Tajani in visita a Tirana, confermato il valore strategico delle relazioni bilaterali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del Protocollo sui centri per migranti sottoscritto da Roma e Tirana, il ministro ha detto di voler essere “ottimista” sull’approvazione da parte della Corte costituzionale albanese. “Ho informato Rama che ieri abbiamo approvato la procedura d’urgenza sull’accordo. Non tocca a noi interferire. Lui ha apprezzato la mia decisione di ribadire la posizione di assoluto rispetto di un organo istituzionale di questo Paese”, ha affermato Tajani. “Voglio essere ottimista, sperando che in tempi rapidi ci possa essere l’approvazione di questo progetto”, ha osservato il ministro. Tajani ha anche ribadito il “forte impegno” di Roma per un rapido ingresso in Ue dell’Albania, un Paese legato all’Italia da eccellenti relazioni politiche ed economiche. Queste ultime sono contraddistinte da una forte crescita dell’interscambio commerciale, con un aumento nel 2022 del 16,3 per cento rispetto all’anno precedente e con un ammontare totale di oltre 13 miliardi di euro. Il saldo dell’interscambio è in positivo per l’Italia, Paese che rappresenta anche il principale partner economico-commerciale per l’Albania. Nel 2022 siamo stati il primo Paese fornitore, con una quota del 21,7 per cento sul totale, e il primo Paese cliente, con una quota del 43,3 per cento. Sono infine 2.800 le imprese a capitale italiano attive in Albania. (Res)