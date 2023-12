Piemonte: approvato programma di manutenzione idraulica da 3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha approvato il programma di manutenzione idraulica da 3 milioni di euro. Il piano include 91 interventi da effettuare tra il 2024-2025. "La decisione di destinare 3 milioni di euro per interventi cruciali di manutenzione idraulica riflette il nostro impegno costante - ha affermato il presidente della Regione Alberto Cirio - per garantire la sicurezza e la sostenibilità dei corsi d'acqua regionali, agendo in prevenzione", ha concluso. (Rpi)