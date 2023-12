Università: Marti (Lega), al via iter al Senato per stop numero chiuso a medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Cultura al Senato "al via l'iter per porre fine al numero chiuso nelle facoltà di Medicina". Lo comunica in una nota il senatore della Lega, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama. "Oggi, abbiamo infatti avviato l'esame di due Ddl tra cui uno, a mia prima firma, in materia di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. Con questo provvedimento si prevede il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale in capitale umano debitamente formato e, dunque, il superamento della carenza dei medici. È prevista anche una delega al governo per la revisione e il riordino del sistema di svolgimento delle stesse attività formative universitarie - spiega -. In particolare, si ritiene necessario che le lezioni possano svolgersi anche da remoto garantendo, comunque, una turnazione tra gli studenti, e che ci sia un'attività di tutoraggio da parte di medici esperti. Inoltre, occorre individuare ulteriori strutture ospedaliere universitarie e non, pubbliche e private convenzionate, dove gli studenti possano svolgere le attività formative professionalizzanti. Incrementare i nuovi ingressi per gli aspiranti camici bianchi è quindi fondamentale. L'attenzione al tema, da parte della Lega, è sempre stata massima, e l'impegno per invertire la rotta, nell'interesse di tutti i cittadini, continuerà senza sosta", conclude Marti.(Rin)