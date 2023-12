Montenegro: Istituto statistica, nel 2022 Pil pro capite al 50 per cento media Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Montenegro il prodotto interno lordo pro capite del 2022, a parità di potere d'acquisto, ha raggiunto il 50 per cento della media dei 27 membri dell'Unione europea. Lo rivelano i dati dell'Istituto di statistica del Paese (Monster), secondo cui, peggio fanno la Serbia con il 44 per cento della media europea, la Macedonia del Nord con il 42 per cento, la Bosnia Erzegovina con il 35 per cento e l'Albania col 34 per cento della media di Pil pro capite rispetto alla media dell'Ue. (Seb)