Iran-Russia: ministri Esteri discutono recenti sviluppi Gaza e Caucaso

- Il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha discusso con l’omologo russo, Sergei Lavrov, degli ultimi sviluppi legati al Caucaso meridionale e alla Striscia di Gaza, nonché di alcune questioni bilaterali e regionali che interessano i rispettivi Paesi. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, riferendo quanto detto dai ministri nel corso di una conversazione telefonica. Le parti hanno parlato dei negoziati per la normalizzazione delle relazioni tra Azerbaigian e Armenia, e il ministro iraniano ha sottolineato “il ruolo negativo esercitato da interferenze straniere presenti nella regione". Successivamente, i ministri hanno discusso degli esiti del sesto Forum di cooperazione arabo-russo, che si è svolto a Marrakech, in Marocco, mercoledì 20 dicembre. Nel corso della telefonata, Lavrov ha fatto riferimento al recente incontro della piattaforma di consultazione regionale "3+3" per il Caucaso, che comprende Turchia, Iran, Russia, Azerbaigian, Armenia e Georgia, e ha sottolineato la necessità di "rafforzare la cooperazione tra questi Paesi per aiutare l’Azerbaigian e l’Armenia a raggiungere un accordo di pace e a stabilire un meccanismo regionale per garantirne l’attuazione". Il ministro russo ha poi definito “strategiche” le relazioni tra Mosca e Teheran.(Irt)