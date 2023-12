Abruzzo: crisi agricoltura, per Pepe (Pd) "Servono misure urgenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'immobilismo "di questa giunta regionale ha fatto tornare i trattori in piazza. Centinaia gli imprenditori del settore agricolo che stanno facendo sentire la propria voce per chiedere interventi e misure concrete per affrontare la crisi nera che stanno vivendo. Il presidente della giunta Marsilio e il suo vice, Emanuele Imprudente, non stanno dando risposte adeguate ad un settore di importanza strategica per la nostra economia, segno evidente di disinteresse e disattenzione di chi è lontano dagli interessi di migliaia di imprese e cittadini". Lo afferma il consigliere regionale, Dino Pepe, esprimendo profondo sostegno alla protesta degli imprenditori agricoli che hanno manifestato con i trattori in piazza. "Sulle loro spalle stanno provando l'assenza assoluta della regione Abruzzo e del governo nazionale rispetto alla crisi del compartimento provato dall'emergenza peronospora. La crisi del settore vitivinicolo è nota a tutti. In prima persona e congiuntamente con i colleghi di minoranza abbiamo chiesto più volte chiesto con insistenza al governo regionale di affrontare questa emergenza in maniera energica e con risorse economiche certe - ha aggiunto -. È necessario, da subito, mettere in campo aiuti economici diretti che abbiano la finalità di sostenere le aziende e l'intera economia agricola abruzzese. Inoltre, gli operatori del settore debbono avere la possibilità di accedere allo strumento finanziario della sospensione dei mutui e la previsione di sgravi contributivi per almeno due anni. A queste misure immediate devono seguire provvedimenti che sostengano a medio-lungo termine il compartimento". (segue) (Gru)