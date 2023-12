Abruzzo: crisi agricoltura, per Pepe (Pd) "Servono misure urgenti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di "tornare a dare certezze, forza e speranza sia ad aziende che operano da decenni, sia all'imprenditoria giovanile che sta tornando a fare investire in questo settore - ha spiegato Pepe -. Ad oggi, non sappiamo se il governo nazionale intende riconoscere lo stato di calamità per l'Abruzzo. Nessuna risposta è arrivata circa la volontà di emanare una specifica norma, in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 102/2004, al fine di consentire anche alle aziende sprovviste di copertura assicurativa di accedere ai ristori. Le risorse economiche ci sono: bisogna saperle razionalizzare e non riversarle in spese di dubbia utilità come quelle messe a disposizione per finanziare la presenza in Abruzzo del Napoli Calcio. Gli strumenti per sostenere e dare ristoro alle imprese agricole che hanno subito i tanti danni sono noti e bisogna attivarli. Quello che manca è la volontà politica del centrodestra a livello regionale e nazionale. A fronte di un danno, solo in Abruzzo, di oltre 300 milioni di euro, il governo Meloni ha stanziato per tutta Italia appena sette milioni di euro per il settore vitivinicolo. Ad aggravare il quadro generale l'assenza dell'assessore Imprudente oggi in commissione, dove bisognava illustrare proprio le misure che la regione ha inserito in bilancio per far fronte alla emergenza. Il nostro impegno - ha concluso Pepe - come abbiamo già avuto modo di fare con il consiglio straordinario su questi temi, è quello di prevedere risorse economiche certe per il settore agricolo già a partire dal prossimo bilancio in discussione in queste ore". (Gru)