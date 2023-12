Gaza: forze Israele estendono le operazioni in vista del voto alle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno esteso le operazioni nella parte centrale della Striscia di Gaza, in vista del voto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per facilitare l’accesso degli aiuti umanitari ai civili. Il portavoce delle Idf in lingua araba, Avichay Adraee, ha pubblicato un avviso sul suo profilo X (ex Twitter) destinato ai residenti del campo profughi di Al Bureij in cui chiede di evacuare verso sud e di dirigersi verso i rifugi di Deir al Balah. Successivamente, i media hanno riferito che almeno due persone sono state uccise dall’attacco di un drone in quella zona. (segue) (Res)