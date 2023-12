Gaza: forze Israele estendono le operazioni in vista del voto alle Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’offensiva prosegue anche in altre zone dell’exclave palestinese: secondo il ministero della Sanità di Gaza, controllato dal movimento islamista palestinese Hamas, sono state uccise circa 410 persone nelle ultime 48 ore. In particolare, 16 persone sono morte in un bombardamento che ha colpito una casa a Jabaliya (nel nord), mentre altre cinque sono state uccise a Rafah, nella parte meridionale della Striscia, al confine con l’Egitto. Il bilancio totale dei morti palestinesi è salito a 20.057, mentre i feriti sono 53.320. Da parte loro, le Idf hanno annunciato la morte di due militari: sono in tutto 139 i morti dell’esercito israeliano dall’inizio dell’offensiva di terra a Gaza, mentre 784 sono rimasti feriti. (segue) (Res)