Gaza: forze Israele estendono le operazioni in vista del voto alle Nazioni Unite (3)

- Nel frattempo non risultano esserci progressi significativi circa le trattative per una cessazione temporanea delle ostilità e ognuna delle parti sembra rimanere ferma sulle proprie posizioni. Un membro dell'ufficio politico del movimento islamista Hamas, Husam Badran, ha ribadito che il suo gruppo è favorevole a uno scambio “tutti contro tutti”, ovvero tutti gli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza dallo scorso 7 ottobre in cambio di tutti i prigionieri palestinesi. Israele ha già espresso il proprio netto rifiuto a tale ipotesi, ma, secondo indiscrezioni della televisione israeliana “Kan”, lo Stato ebraico avrebbe proposto una tregua di circa due settimane in cambio di decine di ostaggi. (segue) (Res)