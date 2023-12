Gaza: forze Israele estendono le operazioni in vista del voto alle Nazioni Unite (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Badran ha anche parlato dell’esigenza di ritrovare una posizione unitaria tra le fazioni palestinesi e ha dichiarato che Hamas è in contatto con tutte le fazioni. Il leader ha fatto riferimento all’unità territoriale della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, riferendosi probabilmente alla possibilità di riaprire un dialogo con l’Autorità nazionale palestinese (Anp), guidata da Mahmoud Abbas. Da parte di quest’ultimo non sono arrivate conferme in tal senso, ma proseguono gli sforzi nel fare pressione sulla comunità internazionale attraverso colloqui con i leader di altri Paesi. (segue) (Res)