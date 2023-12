Gaza: forze Israele estendono le operazioni in vista del voto alle Nazioni Unite (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, Abbas ha discusso con il presidente russo, Vladimir Putin, in merito “all'escalation senza precedenti del conflitto israelo-palestinese”, secondo quanto riferito da una nota del Cremlino. Putin ha ribadito che Mosca proseguirà nelle forniture di beni essenziali alla Striscia di Gaza, tra cui attrezzature mediche. Il presidente russo ha poi informato Abbas delle misure adottate da Mosca per facilitare la risoluzione del conflitto e garantire la fornitura ininterrotta di aiuti umanitari. "La parte russa ha espresso sostegno per gli sforzi compiuti dalla dirigenza palestinese guidata da Mahmoud Abbas", ha aggiunto il Cremlino. I due leader hanno anche sottolineato la necessità di porre fine "allo spargimento di sangue nella regione" e di riprendere i negoziati. A sostenere l’autorità basata a Ramallah è arrivata anche la decisione della Commissione europea, che ha annunciato l'adozione di un pacchetto di aiuti dal valore di 118 milioni di euro per sostenere l’Anp. (segue) (Res)